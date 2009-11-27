Cайт под ключ (сайт визитка + каталог товаров)

$250
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок351 просмотр
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Уникальный, не шаблонный дизайн, немного flash, качественная верстка и интеграция в Joomla без копирайтов, написание и наполнение контентом - уник + рерайт с печатного каталога, работа с фото товара. Сайт 60-70 страниц. Установка и настройка плагинов. Каталог в товаров в pdf.

14 лет назад
websait
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад