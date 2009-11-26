Клон сайта (продвинутый каталог предприятий)

Собственно необходимо создание, поддержка и раскрутка простого информационного сайта. Сайт для небольшой турфирмы - не надо делать навороченным, так же желательно что бы велась его поддержка и раскрутка(в ваших же интересах заработаете больше). С гонораром не обидят. ...