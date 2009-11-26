Создание и поддержка небольшого сайта.

Собственно необходимо создание, поддержка и раскрутка простого информационного сайта.

Сайт для небольшой турфирмы - не надо делать навороченным, так же желательно что бы велась его поддержка и раскрутка(в ваших же интересах заработаете больше).

С гонораром не обидят.

Люди серьезные - так что сразу трезво оценивайте свои возможности.

Отписываться тут людям с портфолио (оставляйте icq для связи), дальше чье портфолио больше понравиться пишу вам телефон для связи с заказчиком.