Создать с нуля сайт торговой компании

Создание каталога автошкол Требуется создание сайта-каталога по автошколам москвы. Дизайн сайта легкий, с тематикой на автошколы. Разделы: Новости Автошколы - Поиск по метро - Поиск по областям ПДД Статьи Полезная информация Так же на сайте нужно сделать поиск по сайту. Все этой надо поместить на кмс, можно ...