Сайт - доска объявлений для недвижимости

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт44 заявки474 просмотра
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-сайт для размещения объявлений о недвижимости. Пример http://baza.farpost.ru/realty/

На сайте должна быть система аккаунтов, у аккаунта есть определенное количество объявлений которые можно опубликовать. Должна быть удобная форма поиска, как на сайтах о продажи авто. Также наличие Форума, новостная лента.

Мне нравиться "эргономика" сайта http://www.drom.ru/ - очень просто, нет лишних наворотов, все удобно, можно сделать что-то подобное для недвижимости? Цену обсуждаем. Бюджет до 1500 под ключ.

14 лет назад
dfisoft
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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