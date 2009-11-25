Сайт - доска объявлений для недвижимости

-сайт для размещения объявлений о недвижимости. Пример http://baza.farpost.ru/realty/

На сайте должна быть система аккаунтов, у аккаунта есть определенное количество объявлений которые можно опубликовать. Должна быть удобная форма поиска, как на сайтах о продажи авто. Также наличие Форума, новостная лента.

Мне нравиться "эргономика" сайта http://www.drom.ru/ - очень просто, нет лишних наворотов, все удобно, можно сделать что-то подобное для недвижимости? Цену обсуждаем. Бюджет до 1500 под ключ.