Сайт для программы защита от взлома

Есть продукт, предназначенный для защит программ, аналоги star-force.ru, vmprotect.ru.

Нужно:

-Обычная начинка типа описания продуктов, новости, форум, обратная связь.

-Далее нужна часть для работы с аккаунтами, т.е. пользователи могут региться, с помощью веб-формы загружать exe-files на наш сайт, далее с помощью опций защитить свою программу и скачать ее назад, у аккаунтов должен быть баланс - т.е. количество возможных запусков.

-и для нас контроль панель для редактирования новостей...