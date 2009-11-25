Сайт для программы защита от взлома

Нужен сайт с он-лайн видеотрансляциями. Возможно на основе RED5.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть продукт, предназначенный для защит программ, аналоги star-force.ru, vmprotect.ru.
Нужно:
-Обычная начинка типа описания продуктов, новости, форум, обратная связь.
-Далее нужна часть для работы с аккаунтами, т.е. пользователи могут региться, с помощью веб-формы загружать exe-files на наш сайт, далее с помощью опций защитить свою программу и скачать ее назад, у аккаунтов должен быть баланс - т.е. количество возможных запусков.
-и для нас контроль панель для редактирования новостей...
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