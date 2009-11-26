Создание сайта по продвижению

$400
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок353 просмотра
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CMS: Limb (PHP)

Либо можно сделать проект на другой CMS

Основная цель в ТЗ - улучшить функциональность, юзабельность, вид сайта. Частично ТЗ было выплнено.

www. seoin . ru [БЕЗ пробелов]

В ходе выполнения потребуются хорошие знания PHP, HTML верстки.

Прошу оставлять Ваши предложения с суммой и сроками.

14 лет назад
romdev
Роман 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$300
4 дня
Понимающий и внимательный заказчик, прислушивается к советам, разбирается в том, что делает. Побольше бы таких.
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