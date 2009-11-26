Нужен сайт для онлайн тестирования.

Пользователь заходит на главную страницу, выбирает один из тестов.

Затем переходит на страницу теста. На странице теста должен быть вопрос, четыре-пять ответов в виде чекбоксов, кнопка с ссылкой на картинку в новом окне, стрелка на следующую страницу с новым вопросом и предыдущую, а также поле для метки, чтобы в конце можно было посмотреть отвеченные и неотвеченные.

Вопросы должны храниться в базе mysql. У вопросов должны быть категории, вес, принадлежность к тесту, ответ, ссылка на картинку.

После прохождения теста, результат должен сравниваться с неким номиналом и на основании этого выводиться описание результатов.

UPDATED Пример:http://www.measureup.com/catalog/product.aspx?vid=5&cid=All MS Practice Tests&tid=94&pid=1908

php+ajax, mysql. Требования к дизайну - минимализм, черное на белом, W3C

Цену не ставлю. Проект некоммерческий. Возможно разбить работу на стадии и в начале сделать только базовый функционал, фишками обрастать со временем - сделать регистрацию пользователей, рейтинги и т.д.