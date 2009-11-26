Здравствуйте! Проект закрыт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для онлайн тестирования.
Пользователь заходит на главную страницу, выбирает один из тестов.
Затем переходит на страницу теста. На странице теста должен быть вопрос, четыре-пять ответов в виде чекбоксов, кнопка с ссылкой на картинку в новом окне, стрелка на следующую страницу с новым вопросом и предыдущую, а также поле для метки, чтобы в конце можно было посмотреть отвеченные и неотвеченные.
Вопросы должны храниться в базе mysql. У вопросов должны быть категории, вес, принадлежность к тесту, ответ, ссылка на картинку.
После прохождения теста, результат должен сравниваться с неким номиналом и на основании этого выводиться описание результатов.
UPDATED Пример:http://www.measureup.com/catalog/product.aspx?vid=5&cid=All MS Practice Tests&tid=94&pid=1908
php+ajax, mysql. Требования к дизайну - минимализм, черное на белом, W3C
Цену не ставлю. Проект некоммерческий. Возможно разбить работу на стадии и в начале сделать только базовый функционал, фишками обрастать со временем - сделать регистрацию пользователей, рейтинги и т.д.
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно покупать трафик у продавцов которые регистрируются в системе, и предлагают свои рекламные места, оплата по кликам, каждому продавцу создаётся отдельный профиль рекламных материалов которые крутятся на его сайте, Реклама, тизеры, или небольшие картинки с ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Необходимо создание сайта посвящённого японским рисованным историям. Основное его назначение – каталогизация переведённых историй на русский язык и возможность их просмотра (чтения) прямо с сайта. Основная идея взята у сайта www.mangafox.com и в большинстве случаев ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо сделать сайт по функционалу Предпочтение старым пользователям Веблансера.Закрыт14 лет назад
- $400
CMS: Limb (PHP) Либо можно сделать проект на другой CMS Основная цель в ТЗ - улучшить функциональность, юзабельность, вид сайта. Частично ТЗ было выплнено. www. seoin . ru [БЕЗ пробелов] В ходе выполнения потребуются хорошие знания PHP, HTML ...Закрыт14 лет назад
- $500
Нужно нарисовать дизайн и создать сайт для компании по глубинным насосам и электро снабжению, на сайте должна присутствовать gif анимация на тему экономии денег. Сайт должен быть построен в виде картинки посмотря на которую человек ...Завершен14 лет назад
Нужен сайт на одну-две страницы, по шаблону, с подпиской на рассылку писем + установить программу для рассылки ( программа имеется). Сайт по типу www.house-business.com P.S. не забывайте сразу указывать сумму и срокиСайты «под ключ»37 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно необходимо создание, поддержка и раскрутка простого информационного сайта. Сайт для небольшой турфирмы - не надо делать навороченным, так же желательно что бы велась его поддержка и раскрутка(в ваших же интересах заработаете больше). С гонораром не обидят. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Мы хотим иметь онлайн магазин по продаже учебных материалов в электронном формате (PDF, ZIP, MP3, etc.) Необходимо предусмотреть также платную подписку на материалы, издаваемые с определенной периодичностью. Где плата взимается на выбор: раз в ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Бриф на создание сайта - в приложении. Предложения без портфолио (аналогичных решений) не принимаются. Критерий оценки - соотношение цены и качества. Вопросы приветствуются (ICQ и Skype) Предусматривается комиссия посреднику.Закрыт14 лет назад