Промо-магазин под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок639 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключить аяксовую галерею максимально соответсвующую моим тербованиям см ТЗ) к движку. Плюс верстка или шаблон (готов выбрать вместе с Вами).

Можете предложить выполнение на движке удобный для Вас, но движок - бесплатным.

Оплата строго по факту выполнения. Реальные сроки выполнения- указывайте сразу.

Предпочтение отдается разработчикам имеющим большой опыт создания галерей.

Функционал сайта- магазинный. Плюс несколько компонентов подключить (ICQ и поиск). ТЗ для справки.

Оплата строго по факту выполнения.

14 лет назад
OrisS
61 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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