Промо-магазин под ключ

Добрый день. У нас пришла пора срочно делать сайт. Это будет сайт – каталог баров и ресторанов Москвы. Наброски есть. Пришлем. Никаких особых «наворотов» пока не требуется…. Чуть позже сделаем шапку флеш. Требуется: Несложный дизайн на основе нашего эскиза. Поиск заведения по ...