Добрый день.

У нас пришла пора срочно делать сайт.

Это будет сайт – каталог баров и ресторанов Москвы.

Наброски есть. Пришлем.

Никаких особых «наворотов» пока не требуется…. Чуть позже сделаем шапку флеш.

Требуется:

Несложный дизайн на основе нашего эскиза.

Поиск заведения по станциям метро.

Аккуратные галереи фото. Если возможно – более-менее продвинутые.

Админка для самостоятельного добавления объектов (с фото, прайсами и тп)

Практически все рестораны и бары мы будем добавлять сами, вначале (для примера) сделаем 3-5 не больше, так что объем работы небольшой.

Нужно: аккуратность и точность.

Срок работы – не более 7 дней.

Оплата = 300 долларов не позднее 20 дней с момента сдачи сайта. Мы это гарантируем!

Домен bar-tv.net и хостинг (на русском хостинге http://billing.ruskyhost.ru/ ) есть, оплачены на полгода…

[email protected]