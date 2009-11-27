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Добрый день.
У нас пришла пора срочно делать сайт.
Это будет сайт – каталог баров и ресторанов Москвы.
Наброски есть. Пришлем.
Никаких особых «наворотов» пока не требуется…. Чуть позже сделаем шапку флеш.
Требуется:
Несложный дизайн на основе нашего эскиза.
Поиск заведения по станциям метро.
Аккуратные галереи фото. Если возможно – более-менее продвинутые.
Админка для самостоятельного добавления объектов (с фото, прайсами и тп)
Практически все рестораны и бары мы будем добавлять сами, вначале (для примера) сделаем 3-5 не больше, так что объем работы небольшой.
Нужно: аккуратность и точность.
Срок работы – не более 7 дней.
Оплата = 300 долларов не позднее 20 дней с момента сдачи сайта. Мы это гарантируем!
Домен bar-tv.net и хостинг (на русском хостинге http://billing.ruskyhost.ru/ ) есть, оплачены на полгода…
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