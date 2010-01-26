Создание сайтов для партнерки luxcash.ru

Сайты «под ключ»Завершен10 заявок313 просмотров
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Существует такая партнерская программа - http://www.luxcash.ru/ .

Она дает возможность создать свой интернет-магазин. Программа дает возможность скачать скрипты с уже готовым сайтом. Требуется для этого уже готового сайта переработать шаблон, так, чтобы он сохранив свою тематичность не был похож на стандартные шаблоны (стоит отметить, шаблоны не плохие).

Шаблоны меняются достаточно просто - тема шаблона лежит в отдельной папке (примерно как темы в WordPress).

Работаем так: я регистрирую имя, заливаю на ftp скрипты, даю доступ, через оговоренное время любуюсь на тот же самый сайт, но с переработанным шаблоном, говорю код протекции от ранее сделанного платежа и приступаем к следующему сайту. Естественное условие, что более шаблон нигде использоваться не будет.

Интересуют предложения с ценой за 1 сайт (шаблон) и с как можно меньшим бюджетом.

Заявки без указания цены рассмартиваться не будут.

14 лет назад
KaSH
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
7 дней
Геннадий ответственно отнесся к заданию. И пусть выполнение по ряду причин и затянулась чуть дольше, чем планировалось, результат оказался достаточно неплохим. Приятно было работать.
Четко поставленное задание и мгновенная оплата! Очень доволен работой с Николаем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением...
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