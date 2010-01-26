Создание сайтов для партнерки luxcash.ru

Требуется разработать и «изготовить» небольшой сайт-портфолио доменных имен со следующими функциональными элементами: - навигация по рубрикам (категориям); - навигация по тегам (облако тегов); - поиск по названию или фрагменту названия; - встроенный whois; - загрузка доменных имен и задание их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует такая партнерская программа - http://www.luxcash.ru/ .
Она дает возможность создать свой интернет-магазин. Программа дает возможность скачать скрипты с уже готовым сайтом. Требуется для этого уже готового сайта переработать шаблон, так, чтобы он сохранив свою тематичность не был похож на стандартные шаблоны (стоит отметить, шаблоны не плохие).
Шаблоны меняются достаточно просто - тема шаблона лежит в отдельной папке (примерно как темы в WordPress).
Работаем так: я регистрирую имя, заливаю на ftp скрипты, даю доступ, через оговоренное время любуюсь на тот же самый сайт, но с переработанным шаблоном, говорю код протекции от ранее сделанного платежа и приступаем к следующему сайту. Естественное условие, что более шаблон нигде использоваться не будет.
Интересуют предложения с ценой за 1 сайт (шаблон) и с как можно меньшим бюджетом.
Заявки без указания цены рассмартиваться не будут.
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