Дизайн сайта сварочного оборудования.

# 1 — $

Сайту www.kemppi.ru требуется редизай + новая cms.

ваше представление этого сайта ждем в разделе конкурсные работы.

стиль компаниии kemppi + слогон с сайта kemppi.ru должны присутствовать обязательно.

рассматриваются только конкурсные работы.

аудитория: люди за 40 (то есть, им должно быть все понятно и просто на сайте).

просьба писать предварительный бюджет проекта.