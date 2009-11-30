Установить и настроить AutoBB (joomla)

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок347 просмотров
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Нужно

1. Установить и настроить AutoBB на joomla 1.0.х

2. Предложить (из готовых) дизайн

Ваше предложение должно содержать

1. Стоимость

2. Сроки

3. Дизайн

p.s. нужно быть готовым к тому, что в дальнейшее понадобится сопровождение, консультация, дополнительная настройка (что-то возможно за доп.плату)

главный критерий - низкая цена

Joomla
14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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