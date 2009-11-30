Создание портала по строительной технике

Требуется создание сайта "под ключ" с индивидуальным дизайном, наполнением. Организация занимается установкой и монтажем натяжных потолков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется команда единомышленников для создания портала по строительной технике
Требование к разработчикам:
Команда должна обладать серьёзным опытом в плане создания сайтов (необходимо предоставить портфолио из крупных проектов), и серьёзными намерениями сделать что-то лучшее в своём роде. Нам необходимо иметь возможность лично разговаривать с разработчиками, поэтому предпочтительно нахождение в Москве.
Перечень работ:
Составление макета структуры сайта
Разработка логотипа
Разработка дизайна
Разработка flash-элементов сайта
Верстка сайта (интегрирование дизайна в программный код)
Кроссбраузерная верстка (Internet Exploer ie6, ie7,ie8, Opera, Mozilla Firefox)
Разработка системы управления
Подключение и настройка системы управления
Заполнения сайта первичной информацией
Размещение сайта на хостинг - площадке
Создание и размещение базы данных, отладка, настройка скриптов сайта
Полное тестирование работы сайта, исправление недочетов.
Создание каталога техники,
Поиск по каталогу,
Регистрация пользователей,
Размещение объявлений,
Форум,
Оптимизация сайта по поисковые системы
Продвижение,
Хотел бы ещё раз отметить что необходимы люди, которые занимаются созданием сайтов серьёзно!!!
Срок выполнения проекта 30 дней
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать сайт про ремонт квартир и офисов. Т.е. полностью ремонт начиная от кладки плитки и заканчивая установлением санузла.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать движок сайта, подобный http://turometr.ru/ (кроме подбора отелей) + админка. Будут незначительные изменения, принципиально не влиящие на сложность и объем разработки. Критична скорость разработки. Средства реализации на ваш выбор: PHP(желательно на базе известного фреймворка), RoR, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать сайт и программное обеспечение для обеспечения приема и обработки заказов на печать фотографий, фотоальбомов и т. д. через Интернет. Дизайн и функциональность сайта должна быть похожа на http://www.photobox.co.uk/. Правда этот сайт достаточно велик ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Сайт, куда пользователи могут выкладывать аудио файлы, прослушивать аудио файлы, голосовать за аудио файлы, комментировать аудио файлы. Техническое задание будем писать вместе в процессе обсуждения.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $3000
Здравствуйте. Необходимо создать сайт на ASP.NET «под ключ». От Вас требуется связаться со мной и задать все необходимые вопросы. Предпочтения специалистам, которые в дальнейшем не исключают переход на постоянную работу в проектах. E-mail: [email protected]Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Обычный сайт без наворотовСайты «под ключ»54 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Сервису по написанию готовых студенческих работ на заказ требуется создание сайта по продаже готовых работ. Больше всего нам понравился вот этот сайт http://www.studd.ru/shop/, создать похожий с упором на наш сайт форум. где трудятся авторы пишущие ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется сайт для региональной эфирной радиостанции. Дизайн примеры : в поисковике "сайты радиостанций" шапку сайта выполнить в виде http://www.setmedia.ru./- пример http://www.radioacademy.ru/ к примеру отсюда бегающий курсор http://www.radiomv.ru/ - вот очень хороший пример подробнее позже. Дизайн и прог, можно раздельно Программирование : ...Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо создать adult сайт ... Ни каких особенных наворотов не надо ... Движек желательно самописный , нарисовать шаблон (запонимающийся ,привлекательный ,верхняя шапка флеш ...) Сайт без ограничения доступа к контенту ,т.е все бесплатно ... Обязательное ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад