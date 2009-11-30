Создание портала по строительной технике

Требуется команда единомышленников для создания портала по строительной технике

Требование к разработчикам:

Команда должна обладать серьёзным опытом в плане создания сайтов (необходимо предоставить портфолио из крупных проектов), и серьёзными намерениями сделать что-то лучшее в своём роде. Нам необходимо иметь возможность лично разговаривать с разработчиками, поэтому предпочтительно нахождение в Москве.

Перечень работ:

Составление макета структуры сайта

Разработка логотипа

Разработка дизайна

Разработка flash-элементов сайта

Верстка сайта (интегрирование дизайна в программный код)

Кроссбраузерная верстка (Internet Exploer ie6, ie7,ie8, Opera, Mozilla Firefox)

Разработка системы управления

Подключение и настройка системы управления

Заполнения сайта первичной информацией

Размещение сайта на хостинг - площадке

Создание и размещение базы данных, отладка, настройка скриптов сайта

Полное тестирование работы сайта, исправление недочетов.

Создание каталога техники,

Поиск по каталогу,

Регистрация пользователей,

Размещение объявлений,

Форум,

Оптимизация сайта по поисковые системы

Продвижение,

Хотел бы ещё раз отметить что необходимы люди, которые занимаются созданием сайтов серьёзно!!!

Срок выполнения проекта 30 дней