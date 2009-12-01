Создание "зеркала" сайта без исходников

Нужно 1. Установить и настроить AutoBB на joomla 1.0.х 2. Предложить (из готовых) дизайн Ваше предложение должно содержать 1. Стоимость 2. Сроки 3. Дизайн p.s. нужно быть готовым к тому, что в дальнейшее понадобится сопровождение, консультация, дополнительная настройка (что-то возможно за доп.плату) главный критерий - низкая цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт: http://www.chemistry2011.org/ - нужно сделать такой же, один в один. Исходников нет.
Движок opensource:
Принимаются варианты сделать такой же сайт на wordpress.
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