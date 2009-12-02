Интернет магазин рукоделия

Простой сайт никакого дизайна, от балбы. Вход через логин, пароль. Затем страничка поиска по критериям (критерии берутся из базы, база простая, 6-7 таблиц-справочников). Затем выводится рез-т поиска - генерируется то, что пользователь хочет найти, по заранее определенному сценарию. ...
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Требуется создание интернет магазина рукоделия под ключ. Основа должна быть Joomla1.5+Virtuemart или WebAsyst Shop (Shop-Script). Хостинг уже выбран и оплачен. Черновой макет дизайна нарисован. Список "хотелок" по функциональности сайта в пользовательской(для покупателей) и админской части написан. Требуется закончить дизайн сайта, сверстать шаблон, доработать движок магазина по списку "хотелок", запустить на хостинге. Срок исполнения до 3 недель. Предполагается дальнейшее сотрудничество по реализации дополнительных "хотелок".
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