Простейший сайт, php

Отличный исполнитель. Сделал все четко и в срок. Понимает ТЗ с полуслова. Я, как дипломированный программист, который давно не кодит, а руководит собственным бизнесом, могу сказать о Виталий одно - в нем есть главное качество программиста - умение легко и быстро обучаться тому языку программирования, на котором необходимо выполнить задачу. Находить нужные решения и умело ими пользоваться для того, чтобы получить рабочий программный продукт. Отдельное спасибо за то, что не просто написал рабочие скрипты для сайта, а сам их установил на хостинг и отладил.