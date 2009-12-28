Простейший сайт, php

Сайты «под ключ»Завершен24 заявки505 просмотров
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Простой сайт

никакого дизайна, от балбы.

Вход через логин, пароль.

Затем страничка поиска по критериям (критерии берутся из базы, база простая, 6-7 таблиц-справочников).

Затем выводится рез-т поиска - генерируется то, что пользователь хочет найти, по заранее определенному сценарию.

Вообщем работы на php и mysql на 1 день (вечер). Говорю это как бывший кодер.

PHP
14 лет назад
anvista
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
wellwit
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад
$5
3 дня
Отличный исполнитель. Сделал все четко и в срок. Понимает ТЗ с полуслова. Я, как дипломированный программист, который давно не кодит, а руководит собственным бизнесом, могу сказать о Виталий одно - в нем есть главное качество программиста - умение легко и быстро обучаться тому языку программирования, на котором необходимо выполнить задачу. Находить нужные решения и умело ими пользоваться для того, чтобы получить рабочий программный продукт. Отдельное спасибо за то, что не просто написал рабочие скрипты для сайта, а сам их установил на хостинг и отладил.
Отличный заказчик, предоставил интересную работу, в ходе которой я получил новые знания о городе и о языках PHP и JavaScript, Евгений ясно сформулировал ТЗ. Также стоит отметить, что работа велась на основе взаимного доверия.
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