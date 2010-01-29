Корпоративный сайт на джумле

Факты: 02.12 исполнитель взялся сделать проект за 6 дней 9.12 работа не была готова 10.12 исполнитель пообещал, что будет готово к вечеру 11.12 11.12 работа не была готова а исполнитель пропал после неоднократных запросов по всем каналам откликнулся спустя 3 дня - 14.12 и пообещал сделать все 16.12 после чего пропал до 18.12 18.12 пообещал, что все будет готово к 21.12 21.12 работа еще е была готова, хотя в этот же период исполнитель сделал др. работу для другого заказчика и получил за нее отзыв на веблансере после моего запроса, в котором я уже настоятельно потребовал завершения работ и вынужден был поставить вопрос о компенсации получил 22.12 ответ в котором исполнитель меня же упрекает в постановке вопроса о компенсации за простой и отказывается от сдачи работы, ссылаясь на свои попранные честь и достоинство. мои выводы: безответственный, неадекватный, крайне проблемный человек. PS у него еще и хватило наглости после всего этого написать мне отрицательный отзыв