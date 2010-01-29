Корпоративный сайт на джумле

Простой сайт никакого дизайна, от балбы. Вход через логин, пароль. Затем страничка поиска по критериям (критерии берутся из базы, база простая, 6-7 таблиц-справочников). Затем выводится рез-т поиска - генерируется то, что пользователь хочет найти, по заранее определенному сценарию. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla 1.5.... по согласованию
дизайн есть, задача: сверстать, натянуть на движок, поставить необходимые модули, компоненты плагины
Все в ТЗ (жпг страниц будет выслано для ознакомления и окончательного согласования бюджета)
бюджет до $200
Срок 10-15 дней
в аську, личку и пр. не отвечаю
выбор в проекте по цена/портфолио/отзывы
с отрицательными отзывами или без таковых не рассматриваются
без хотя бы примерной цены НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
Выбранный исполнитель с работой не справился и оказался безответственным, поэтому проект открывается снова.
в связи с неприятным прецедентом по срыву сроков выбраным исполнителем вынужден поставить условие:
за просрочку пеня 5% в день, т.к. сам буду нести убытки
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