Корпоративный сайт на джумле

Сайты «под ключ»Завершен13 заявок498 просмотров
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Joomla 1.5.... по согласованию

дизайн есть, задача: сверстать, натянуть на движок, поставить необходимые модули, компоненты плагины

Все в ТЗ (жпг страниц будет выслано для ознакомления и окончательного согласования бюджета)

бюджет до $200

Срок 10-15 дней

в аську, личку и пр. не отвечаю

выбор в проекте по цена/портфолио/отзывы

с отрицательными отзывами или без таковых не рассматриваются

без хотя бы примерной цены НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

Выбранный исполнитель с работой не справился и оказался безответственным, поэтому проект открывается снова.

в связи с неприятным прецедентом по срыву сроков выбраным исполнителем вынужден поставить условие:

за просрочку пеня 5% в день, т.к. сам буду нести убытки

14 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
MaratCrash
Марат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$150
6 дней
Факты: 02.12 исполнитель взялся сделать проект за 6 дней 9.12 работа не была готова 10.12 исполнитель пообещал, что будет готово к вечеру 11.12 11.12 работа не была готова а исполнитель пропал после неоднократных запросов по всем каналам откликнулся спустя 3 дня - 14.12 и пообещал сделать все 16.12 после чего пропал до 18.12 18.12 пообещал, что все будет готово к 21.12 21.12 работа еще е была готова, хотя в этот же период исполнитель сделал др. работу для другого заказчика и получил за нее отзыв на веблансере после моего запроса, в котором я уже настоятельно потребовал завершения работ и вынужден был поставить вопрос о компенсации получил 22.12 ответ в котором исполнитель меня же упрекает в постановке вопроса о компенсации за простой и отказывается от сдачи работы, ссылаясь на свои попранные честь и достоинство. мои выводы: безответственный, неадекватный, крайне проблемный человек. PS у него еще и хватило наглости после всего этого написать мне отрицательный отзыв
Человек абсолютно не умеет вести диалог. Более того грозит компенсациями. Оплата за предыдущий проект тянулись почти неделю. Принципиально не сдаю проект - честь и достоинство дороже. Различного рода прения и споры - дорогого стоят. Ибо время - дороже.
_VersouL_
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$170
9 дней
Работа выполнена добросовестно и качественно, в соответствии с ТЗ. Сроки соблюдены. Антон всегда в он-лайне, все коррективы и вопросы решались оперативно. Хорошее умение общаться дистанционно. Спасибо.
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