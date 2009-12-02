Сделать сайт

Идея сайта: обмен видеороликами и комментариями к ним для определенной целевой аудитории, типа как рутуб, только "узкоспециализированный";

Дизайн есть.

Возможности сайта:

1) Регистрация;

2) Закачка роликов на сайте. ВАЖНО! Ролики должны закачиваться не на сервер сайта, а на рутуб на определенный аккаунт;

2а) Прицепление роликов с рутуба и ютуба с помощью ссылок;

3) Оставить комментарий к ролику, в т.ч. без регистрации, но с защитой от ботов;

4) Хозяин ролика может производить определенные действия с комментариями к своим роликам, удалить любой комментарий, запретить комментировать вообще, игнорировать определенных пользователей и т.п.;

Возможности административной части сайта:

1) Удалить любой ролик с сайта;

2) Заблокировать пользователя;

3) Заблокировать IP пользователя;

Прошу назвать ориентировочный срок исполнения.