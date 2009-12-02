Создание сайта-каталога

Простой сайт никакого дизайна, от балбы. Вход через логин, пароль. Затем страничка поиска по критериям (критерии берутся из базы, база простая, 6-7 таблиц-справочников). Затем выводится рез-т поиска - генерируется то, что пользователь хочет найти, по заранее определенному сценарию. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт каталог товара (обои) на подобие этого http://www.oboilux.ru/ или этого http://www.adagio-studio.ru/.
жду предложений с ценой и сроками
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