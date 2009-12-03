Сайт "под ключ" + система парсинга, система поиска

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка939 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Парсинг информации с сайтов источников

http://www.zakupki.gov.ru/Default.aspx?link=18

Нужно скачивать присоединенные файлы

Нужно парсить присоединенные файлы (текст в них для полнотекстового поиска)

Спарсенная информация должна выгружаться в XML формат, для обмена с 1С и выгрузки на сайт

2) Приведение информации к единому стандарту вывода для пользователя

3) Организация поиска по базе с выводом результатов

4) Организация рассылки результатов поиска

5) Личный кабинет пользователя с анкетой "Информация о компании-участнике" и "Персональная Страница Участника"

6) Разграничение доступа к контактным данным (зарегистрированный, незарегистрированный)

7) СТАТИСТИКА

От Вас

1) Сроки исполнения

2) Цена

3) Способ оплаты

4) Референции (отдадим проект фрилансерам имеющим подверженный опыт подобных работ)

От нас:

1) Любой Договор по согласованной форме

2) При личной встрече в Москве возможна предоплата

3) Оплата поэтапно

- первая часть после написания сдача сайта

- поэтапная оплата за каждые 10 "прикрученных объектов парсинга"

14 лет назад
sergcomis
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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