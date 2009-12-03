Требуется сайт на NetCat 3 или Битрикс по ТЗ

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок417 просмотров
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Требуется Сайт на Системе управления сайтами Система управления сайтами NetCat 3 Extra www.netcat.ru/products/ne... или Биртрикс

Заинтересованным готов выслать Техническое задание.

Сроки изготовления – 1-1,5 мес.

14 лет назад
sanyamail
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ruswebmasters
Евгений 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$2500
21 день