Сайт для строительной компании

Сайты «под ключ»Закрыт40 заявок458 просмотров
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Необходим сайт для строительной компании, такой же как http://www.skanska.com/ только с другой начинкой и проще (можно значительно уменьшить количество наворотов).

14 лет назад
striganov
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
achilless
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$150
7 дней
Можешь лепить минус в репу Загружен до середины января ......... удачи
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