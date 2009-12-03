Интернет магазин на Zend Framework (Magento)

Нужен компетентный веб-мастер для реализации (кроссбраузерная верстка и программирование) интернет-магазина на Zend Framework. Обязательным также является знание технологии AJAX.

Основные требования:

1. Каталог товаров с фильтром по признакам и характеристикам. Сортировка по основным критериям.

2. Корзина товаров. Простое оформление заказа: ФИО и номер телефона.

3. Калькуляция расчета стоимости теплого пола, котлов, насосов и радиаторов. Алгоритм калькулятора предоставляется заказчиком.

4. Расширенный поиск товаров по каталогу.

5. Автоматическая оптимизация страниц (мета-данные).

6. Неограниченное кол-во фотографий для каждого товара. Возможность добавление (прикрепление) дополнительных документов (pdf, doc и xls).

7. Отзывы и рейтинг товаров (КАПЧА). Функция «С этим товаром также покупают»

8. Курсы валют (Евро, Доллар и Гривна).

9. Контактная информация. Форма обратной связи с КАПЧА и возможностью прикрепить файл.

10. Товары со скидкой.

11. Выбор товаров по производителям.

12. Удобное и гибкое администрирование. Импорт и экспорт товаров через файлы формата xls.

Примеры магазинов (с фильтром):

http://auscaps.com/sportline

http://www.enter.ee/ru/

Рассматриваются кандидатуры только с наличием в портфолио аналогичных проектов.

Оплата поэтапно, согласно Договора.