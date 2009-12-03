Разработать сайт

Нужно создать аналог сайта http://liveexpert.ru единственное немного подправить и доработать. Сделать другой дизайн, т.е. видоизменить, чтобы небыл полным клоном. Весь функционал такой же. Предложения и стоимость, а так же сроки указывать обязательно. Внимание!!! Нужно профессиональное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Нужно разработать дизайн сайта
2.Создать сайта под ключ
Пример флэш анимации, аля в таком стиле и качеству http://www.dmaiolica.ru/
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Вебсайт для маленького издательства по снипам контент старого сайта останется 1н в 1н(имеется в ворд файле) Требования: 1.Нарисовать Симпатичный дизайн 2. Умение натянуть его на Joomla 1.5 (движок поставить и настроить) *Домен и хостинг уже приобретены + желательо Фо FAQ и ...Завершен14 лет назад
- $500
Вот сайт объект. Нужен живой клон http://www.akmes.ru/ насаженный на движок. Дизайн можно оставить этот же (все-равно будет переделываться). По всем вопросам в аську или в личку.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Нужен компетентный веб-мастер для реализации (кроссбраузерная верстка и программирование) интернет-магазина на Zend Framework. Обязательным также является знание технологии AJAX. Основные требования: 1. Каталог товаров с фильтром по признакам и характеристикам. Сортировка по основным критериям. 2. Корзина товаров. Простое ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен сайт по всем вопросам в личку Писать мне только на ICQ: 481938136 в личку недолбить.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуется Сайт на Системе управления сайтами Система управления сайтами NetCat 3 Extra www.netcat.ru/products/ne... или Биртрикс Заинтересованным готов выслать Техническое задание. Сроки изготовления – 1-1,5 мес.Закрыт14 лет назад
Есть домен , есть хостинг, теперь нужно оформить и выложить инфо о нашей фирме нужно создать в первую очередь несколько страниц ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Подробности в ЛС. Обсуждение аспектов - в частном порядкеСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим сайт для строительной компании, такой же как http://www.skanska.com/ только с другой начинкой и проще (можно значительно уменьшить количество наворотов).Закрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт. Количевство разделов и примерное колличевство информации как здесь http://vkusno-i-nedorogo.ru/ .Ещё нужна будет система управления как здесь http://auto-malyar-spb.ru/.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт14 лет назад