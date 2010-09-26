Выполнение дипломных проектов для техникума специальности ПГС (промышленное и гражданское строительство). Дипломные проекты уже имеются, но для института. Их нужно переделать под нормы для техникума.
- Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача смоделировать парочку гранитных памятников в 3ds max (например таких как на сайте http://www.gravura-art.ru/) + смоделировать окружающую среду (травку, деревья, небо, солнышко). На выходе хотелось бы получить не рендер этой картинки, а смоделированную сцену, для ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен человек для обработки фотографий. Похоронные дела.Обработка фотографий26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн сайта для компании которая занимается созданием электрофарфора.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать фотомонтаж. Человеку смонтировать форму адмирала российского флота современную. Форму адмирала нужно найти. К сожалению ее предоставить не могу.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна консультативная помощь в продвижении сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется около 3 га земли, нужно споректировать поселок.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать 3d модели спортсменов. Без текстурирования. На выходе нужны рендер с разных ракурсов созданных моделей. Смотрите приложение.3D-графика6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать проект портфолио, так сказать разработать подачу материала, рекламу. Фотографии продукции имеются в наличии, нужно грамотно скомпановать, для подачи продукции. Характер товара - это керамика, изразцы.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно коммерческое предложение по раскрутке сайта учебного заведения: нужно подробное описание всех видов раскрутки - цена, сроки.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно отрисовать в векторах рисунокИллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта на тему изразцовые камины и печи что то вроде этого: http://www.dmaiolica.ru/Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть карандашный рисунок часов. Нужно раскрасить их в сине-золотой цвет по примеру. Карандашный рисунок и пример раскрашенных часов прилагается.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать эскизы резных этажерок по билибинским мотивам.Дизайн продукции7 заявокЗакрыт13 лет назад
Не могли бы предоставить или снять видео как вы моделируете элементы резьбы или лепнины.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать дизайн водочной этикетки (лицевая и обротная сторона). Обязательные атрибуты: на лицевой этикетке - портрет человека в овале в окружении лавровых ветвей или какого-то орнамента; надпись под ним крупно печатно, наверное, на ленте декоративной: ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать модель 3d модель3D-графика14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны методические материалы по предметам: "Архитектура гражданских и промышленных зданий", "Основы градостроительства", а именно рабочие программы, методики по выполнению практических работ, курсовых работ и т.д.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужны оригинальные фото, рисунки интресных или с двойным смыслом скульптурок. Примеры прилагаю.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть фотографии посуды. Нужно посуду вырезать, поставить на фон и сделать цветокоррекцию посуды.Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт13 лет назад