shfoma

Александр Фомкин shfoma

 
43 годаРоссия/Тверь
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
8 баллов
10 лет назад
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Приятно было работать
Прекрасный исполнитель, без заморочек, выполнил все как заказывал, без опозданий. Я работой доволен. Качеством тоже. Никаких проблем не было. Рекомендую!
Ответный отзыв
igorshepe
Игорь 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Нужна консультативная помощь в продвижении сайта
Было приятно работать с Александром, четкое ТЗ, вовремя предоставлял всю необходимую информацию. Своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству!
Большое спасибо Игорю! Объяснил все очень популяроно на примерах с обяснениями, что надо делать, чего нестоит. У меня стало получаться, стал понимать что делать и как. Кроме всего прочего помог с ключевыми словами, с семантическим ядром. Всего уже и не перечислишь. Помню только, что недочетов было полно и практически везде помог внести поправки. Огромное Спасибо за терпение и за доходчивые объяснения!!!
Ответный отзыв
YLLLka
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Нужно восстановить две фотографии
Понятное ТЗ, своевременная оплата, только приятные впечатления о сотрудничестве.
Andy-world
Андрей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нужно перерисовать узор в векторе
Точное, четкое, краткое задание. Вопросы по ходу работы решались отлично, настоящий деловой подход. Расчет - как договорено. Было приятно и комфортно работать, спасибо!
Работа былф выполнена качественно и в кратчайшие сроки. Я остался очень доволен! Советую!
Ответный отзыв
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать 3d модель пилотки из газеты
Понравилось работать с Александром.Чётко поставленная задача, по оплате так же всё отлично, во время и в полном объёме.