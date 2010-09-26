Большое спасибо Игорю! Объяснил все очень популяроно на примерах с обяснениями, что надо делать, чего нестоит. У меня стало получаться, стал понимать что делать и как. Кроме всего прочего помог с ключевыми словами, с семантическим ядром. Всего уже и не перечислишь. Помню только, что недочетов было полно и практически везде помог внести поправки. Огромное Спасибо за терпение и за доходчивые объяснения!!!