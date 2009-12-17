Вебсайт для маленького издательства по снипам

контент старого сайта останется 1н в 1н(имеется в ворд файле)

Требования:

1.Нарисовать Симпатичный дизайн

2. Умение натянуть его на Joomla 1.5 (движок поставить и настроить)

*Домен и хостинг уже приобретены

+ желательо Фо FAQ и вход для клиентов

более подробно по аське раскажу

есть искизы продукции заказчика по ней дизайн своять

также могу рассмотреть отдельно изготовление дизайна и верстку от разных людей(тогда играет роль цена и качество)

Оплата производится по готовности сайта!

Срок на дизайн 2 дня на верстку 2 дня на доведение сайта неделя