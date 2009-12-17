Вебсайт для маленького издательства по снипам

$150
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок376 просмотров
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Вебсайт для маленького издательства по снипам

контент старого сайта останется 1н в 1н(имеется в ворд файле)

Требования:

1.Нарисовать Симпатичный дизайн

2. Умение натянуть его на Joomla 1.5 (движок поставить и настроить)

*Домен и хостинг уже приобретены

+ желательо Фо FAQ и вход для клиентов

более подробно по аське раскажу

есть искизы продукции заказчика по ней дизайн своять

также могу рассмотреть отдельно изготовление дизайна и верстку от разных людей(тогда играет роль цена и качество)

Оплата производится по готовности сайта!

Срок на дизайн 2 дня на верстку 2 дня на доведение сайта неделя

14 лет назад
stuffman
Виктор 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
alexmisser
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Приятно удевила ! очень четко поняла что нужно и опережая все сроки выполнила дизайн на 5+ Браво! Советую!
Неплохой заказчик, сотрудничеством довольна.