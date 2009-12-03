Аналог сайта

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки643 просмотра
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Нужно создать аналог сайта http://liveexpert.ru единственное немного подправить и доработать. Сделать другой дизайн, т.е. видоизменить, чтобы небыл полным клоном. Весь функционал такой же. Предложения и стоимость, а так же сроки указывать обязательно.

Внимание!!! Нужно профессиональное решение, т.к. проект коммерческий.

14 лет назад
rozmarin
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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