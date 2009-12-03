Нужна разработка видео сайта-платника через СМС

Нужен исполнитель, который сделает сайт-платник для видео контента с оплатой через СМС.

Внимание, объявление только для тех, у кого есть опыт по созданию таких сайтов и кейс с несколькими подобными проектами, чтобы можно было увидеть уровень работы.