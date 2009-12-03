4 простых сайта гемблинг тематики

Я даю вам список казино для которых надо составить описание(найти в инете) примерно на страничку на английском. Ваша задача придумать свободный домен(и название сайта) и сделать сам сайт. Сайт небольшой 4-6 страниц, желательно на смс чтоб я потом мог легко редактировать но не принципиально...

Всего надо 4 сайта... дизайн сайтов должен различаться.

Работы отсилы на один вечер(делал знаю:) ), соответственно и цены и срок здачи хочу видеть адекватными...

оплата ВМ