4 простых сайта гемблинг тематики

Нужно создать аналог сайта http://liveexpert.ru единственное немного подправить и доработать. Сделать другой дизайн, т.е. видоизменить, чтобы небыл полным клоном. Весь функционал такой же. Предложения и стоимость, а так же сроки указывать обязательно. Внимание!!! Нужно профессиональное ...
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Я даю вам список казино для которых надо составить описание(найти в инете) примерно на страничку на английском. Ваша задача придумать свободный домен(и название сайта) и сделать сам сайт. Сайт небольшой 4-6 страниц, желательно на смс чтоб я потом мог легко редактировать но не принципиально...
Всего надо 4 сайта... дизайн сайтов должен различаться.
Работы отсилы на один вечер(делал знаю:) ), соответственно и цены и срок здачи хочу видеть адекватными...
оплата ВМ
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