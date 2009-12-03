Медиа-сайт с нуля

Нужен один человек, который живет в Беларуси и перед тем как приступить к заданию будет готов встретиться. Также мне нужно просмотреть портфолио.

Система работы:

Заглушка

Верстка

Разбор Всего функционала

Верстка Элементов

Написание Функционала

Тестирование

Исправление ошибок

Бета-версия.

Это примерный план, который нужно будет выполнить.

Кто нужен для работы:

- человек, который будет готов работать не в ущерб своему времени (если времени масса, то можно поработать месяц)

- Человек, который будет заинтересован в создании этого проекта, чтобы затем стать штатным программистом.

- Программист, который будет работать за идею лучшей реализации, а не четкое следование ТЗ. (увидел ошибку, обговорили, исправили)

В зависимости от темпа работы и ее качества мы сформируем сумму. Пока бюджет 550.