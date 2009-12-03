Сайт обмена трафиком на подобии trafon.ru

Нужно создать аналог сайта http://liveexpert.ru единственное немного подправить и доработать. Сделать другой дизайн, т.е. видоизменить, чтобы небыл полным клоном. Весь функционал такой же. Предложения и стоимость, а так же сроки указывать обязательно. Внимание!!! Нужно профессиональное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НУжна система обмена \покупки \ продажи трафика, аналог http://trafon.ru/ можно некое подобие popunder.ru
1) Система должна быть автоматическая (автоматический приём сайтов площадок)
2) Система должна иметь возможность блокировки того или иного сайта
3) возможность выбора типа сливаемого трафика (баннер , popup, прямая ссылка)
4) Включать реферальную систему
5) Возможность работы с рекламодателями которым буду продаваться остаточные переходы.
Узнаю цену на разработку такого проекта, если устроит , то будем работать.
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