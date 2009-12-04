Портал о праздниках с элементами соцсети

Нужно создать аналог сайта http://liveexpert.ru единственное немного подправить и доработать. Сделать другой дизайн, т.е. видоизменить, чтобы небыл полным клоном. Весь функционал такой же. Предложения и стоимость, а так же сроки указывать обязательно. Внимание!!! Нужно профессиональное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет дизайна с основными разделами отрисован в слоях PSD
ТЗ составлено (вышлю на почту)
Необходимо:
Написать систему управления сайтом.
Натянуть макет на движок
Выгрузить все на сервер.
Оптимизацию и наполнение контентом - делаю самостоятельно.
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