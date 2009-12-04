Простой сайт

$100
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки168 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать простой сайт на CMS Joomla

+ одна страница в нем на Флэше простом.

И натянуть шаблон.

Подробное описание в приложении!

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Пишите обсудим ICQ: 481938136

Исполнителей без положит отзывов рассматривать небуду.!!!

14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
online-project
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
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2 дня
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