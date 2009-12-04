Простой сайт

Нужен один человек, который живет в Беларуси и перед тем как приступить к заданию будет готов встретиться. Также мне нужно просмотреть портфолио. Система работы: Заглушка Верстка Разбор Всего функционала Верстка Элементов Написание Функционала Тестирование Исправление ошибок Бета-версия. Это примерный план, который нужно будет выполнить. ...