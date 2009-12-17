Сделать голосование на муз.сайте

$100
Сайты «под ключ»Завершен2 заявки261 просмотр
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На музыкальном сайте http://ross-studio.com/53/ нужно подключить моудль голосования в раздел Конкурс http://ross-studio.com/54/ чтобы росли баллы от посетителей, при нажатии на кнопку, но не более одного раза. плеер должен быть крохотный и открываться там же где и кнопка плэй, при наведении на фото автора, надо чтобы оно увеличивалось и всплывала инфо об авторе, нужны стрелки, чтобы указывали кто куда перемещается.

14 лет назад
ankor11
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Xe-Xe
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Жаль, что нет 12 балов в этой системе. Так и хочется продолжать работу с этим человеком...с учетом своей загруженности реагирует мгновенно, не словом, а делом. Конечно хочется работать с ним чаще...если будут финансы позволять...так и буду делать. Профессионалам салют!
Прекрасный заказчик, знает чего хочет. Всем советую и надеюсь дальше продолжить сотрудничать
malyhina
Мария 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
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