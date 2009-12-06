Приватный проект для Михаила Назаренко

На музыкальном сайте http://ross-studio.com/53/ нужно подключить моудль голосования в раздел Конкурс http://ross-studio.com/54/ чтобы росли баллы от посетителей, при нажатии на кнопку, но не более одного раза. плеер должен быть крохотный и открываться там же ...
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Создание интернет-магазина по продаже электронных сигарет
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