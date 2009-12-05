Интернет-магазин Программное обеспечение

Необходимо разработать интернет магазин, можно на готовых движках, по дизайну особых пожеланий нет, достаточно вставить логотип и краткое описание компании. Логотип и контент есть. Кол-во товарных позиций - около 60. Это программное обеспечение. Кроме поставки есть обслуживание, стоимость обновления отличается от поставки, т.е. + ещё 60 позиций. Стоимость обновления может быть ежемесячной или квартальной.

Целевая аудитория - все российские города, поэтому нужно описать подробно способы доставки и установки ПО.

Описать отдельно услуги "горячей линии" и прочее. Желательно, чтобы пользователи могли регистрироваться и сохранять историю покупок, с целью получения скидок на дальнейшее продление обновления. Хит продаж не помешает. И немного информации о продукте и компании: - сертификат на продукт, на компанию, перечень услуг (страница текста).