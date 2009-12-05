Магазин на webasyst

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки170 просмотров
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Необходимо быстро сделать 5 почти одинаковых магазинов на webasyst

и заполнить их (примерно по 50-70 товаров на каждом)

Если Вы в Москве-готов встретиться подписать договор от компании

Пишите, пож-та, только на эл почту [email protected]

или звоните +7 495 7782810

14 лет назад
yadu
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ctakan
Илья 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$860
5 дней