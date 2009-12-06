Простой сайт

Требуется на основе какой то cms создать сайт каталог бизнес-идей, с каким то шаблонным дизайном, наподобие сайта http://coolidea.ru и наполнить его идеями из других подобных сайтов, около десятка категорий и по десятку в каждом идей, в общем то поставить cms, прилепить более менее нормальный шаблончик и накатать идей, нужна возможность регестрироваться, оставлять коментарии, добавлять идеи, модерация, в общем я думаю работы на день несложной, icq 556107760

думаю dle подойдет

приоритет меньшей цене, срочности нет

наполнять уже не нужно!