Сайт с flash-шапкой и вёрсткой на цмс

$200
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок239 просмотров
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Сайт с флэш шапкой, вёрстка под цмс - джумла, друпал. Разработка с 0 под ключ. На всё 7 дней. Первоначально необходимо разработать макет.

Более подробно за ТЗ и другими вопросами в личку.

14 лет назад
desingv
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад