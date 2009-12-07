Нужен сайт под ключ на DLE

$1000
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок191 просмотр
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Доброго времени суток.

Мне необходим сайт под ключ на CMS DLE 8.3 .

Тематика сайта - Музыка

необходимые функции:

- нужен правельно настроеный скрипт музыкального архива.

Дизайн - Музыкального Характера

Все остальные подробности напишу напишу в личку.

С вас Цена и сроки!

14 лет назад
Spektor
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Extr1mex
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
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