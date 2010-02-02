Сделать 6 сателитов народе и 6 на юкозе

$50
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок268 просмотров
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это названия для сателитов

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ignat85
Игнат 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, сателлиты то, что надо РЕКОМЕНДУЮ
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата!!!
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