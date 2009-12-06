Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок482 просмотра
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Тематика сайта Интернет аукцион.

Все материалы для работы предоставлю. Импровизаций не нужно.

В сети бываю ближе к вечеру по Москве.

Соответственно обсуждение проекта тоже в вечернее время.

С уважением,

Владимир.

14 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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