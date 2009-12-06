Сделать интернет-магазин, тематика парфюмерия.

Добрый всем день Нужно разработать сайт аналог следующих: 1. http://www.flashtemplates.com/view-template-2235.html с административной панелью по функционалу: http://template-guide.com/cms-v2/ в столбике Flash CMS v.2.0 или как 2. http://www.artdesignsgroup.com/index2.php с административной панелью по функционалу как на вложенном файле. Дизайн может быть шаблон и логотип взят из каких-то бесплатных ...