Сайт-визитка

Диз. уник. копирайт уник.можно реврайт
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Необходимо разработать сайт "под ключ". Довольно простой: коллаж и несколько разделов меню (описание деятельности, фото, контакты). Подробности при разговоре.
icq 285040418
Москва
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