Нужен аналог галереи xuk.ru ( под ключ )

Нужен аналог галереи xuk.ru с админкой, в админке модерация материалов добавленных пользователями и другие основные функции + плюс кое какие доп. функции. Так же нужен качественный дизайн и установка сайта на сервер!

За все про все готов заплатить до 500$ Нужен качественный сайт под ключ!