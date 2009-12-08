Доработка сайта на WP

$15
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт auto gids. ru

после самостоятельного обновления чуть не лишился сайта))

требуемые доработки:

админ панель на русский

восстановить работоспособность cforms

на страницах

#navbar=soglasie

#navbar=comments (постраничный вывод)

#navbar=contact

#navbar=buy

установить плагин WP poll (проблема - плаг отображается на англ.)

сделать прямы ссылки - без "?section=" и "#navbar=""

кнопки меню при наведении мыши и нажатии должны меняться (картинки)

предзагрузка картинок

верстка:

index.php

image/bg07.jpg не отображается в правом нижнем блоке (есть шаблон всего сайта)

натроить: 2 сайта auto gids и au gid (доп) на одну базу auto gids

бюждет: 500р

14 лет назад
ovart
Артур 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Сайт благотворительного фонда

    Нужно сделать сайт благотворительного фонда "под ключ". Сайт состоит только из статических страниц. На сайте есть форум (можно взять готовый скрипт). Также для создания сайта можно использовать одну из CMS (Drupal, Joomla или другую). Подробное ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-визитка

    Необходимо разработать сайт "под ключ". Довольно простой: коллаж и несколько разделов меню (описание деятельности, фото, контакты). Подробности при разговоре. icq 285040418 Москва

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен аналог галереи xuk.ru ( под ключ )

    $500

    Нужен аналог галереи xuk.ru с админкой, в админке модерация материалов добавленных пользователями и другие основные функции + плюс кое какие доп. функции. Так же нужен качественный дизайн и установка сайта на сервер! За все про ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт автомобильный портал

    $1000

    Необходим сайт типа drom.ru - каталог автомобилей + личный кабинет + новости + форум, оплата объявлений пока что не трубуется но оставить возможность реализовать данную фичу. Прежде чем обращаться покажите свое портфолио по сайтам с похожей ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простой сайт клуба на шаблоне - Wordpress

    Добрый день - нужен простой вебсайт для клуба - может быть три -четыре страницы для начала - главное чтобы просто было дополнять в последствии по мере проведения каких-то календарных мероприятий и чтобы была легкая для ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание Live WebCam сайта.

    $5000

    Всем Привет. Интересует создания Live Webcam сайта под ключ, для примера можете посмотреть RussCams.ru Сайт по крайней мере не должен выглядеть хуже вышеуказанного, а в идеале даже лучше. Интересует в идеале люди которые смогут сделать всю работу от ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать интернет-магазин, тематика парфюмерия.

    Сделать новый интернет магазин. Тематика - Парфюмерия духи. В предложении по созданию сайта надо написать сколько будет стоить каждый этапы работы подробно. Сколько будет стоить продвижение - запрос парфюмерия, аромат.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать интернет магазин с 0

    $500

    День добрый! Необходимо создать интернет магазин с возможностью управления, загрузки товаров из списка (или 1С или что-то подобное), совместимый с яндекс.Маркет и прайс ру. Дружащий с поисковиками, возможно дальнейшее сотрудничество по раскрутке и продвижению. В каталог ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад