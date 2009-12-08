Разработка сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт37 заявок538 просмотров
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Нужно разработать сайт целиком, с дизайном, базой, системой управления контентом.

Направленность сайта – сайт знакомств

подробности по e-mail или skype.

14 лет назад
lilitclub
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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