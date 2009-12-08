Нужен корпоративный сайт!

Доброго времени суток! Наша компания занимается комплексными поставками запчастей для тепловозов и ЖД техники, на данный момент имеем шаблонный сайт на джумле www.uraldepo.ru

Для серьезной компании, которая осуществляет поставки по всей россии, и от казахстана до африки,очень несерьезный сайт. на данный момент нам делают дизайн сайта выглядит он примерно так.... ниже.....

Честно, не лежит душа не к старому дизайну не к новому, единстенное пока что нравится в новых разработках - расположение информация, новости спецпредложение с фото

Господа, предложите что то стоящее!!! и разъясните почему вы считаете что, то что нам сайчас делают не актуально?

т.е. если вы можете и хотите сделать нам по настоящему качественный сайт, поясните в чем минусы имеющихся 2ух, и в чем плюсы того что вы можете предложить