Создание сайта Job Board.

Краткое техзадание:

Пример сайта www.job.com - вдохновлен дизайном этого сайта, он должен быть простой и без лишних деталей. В отличии придется еще поставить задний фон но он у меня уже есть. Так что думаю на дизайн не должно уйти много средств и времени. Так же, желательно чтобы занялись сайтом более прогеры чем дизайнеры, тк очень важен функционал.

Технологический план сайта www.NYCISC.com

Описание фирмы DISC:

Компания DISC осуществляет деятельность по

обеспечению предприятий низко- и

средне-квалифицированной рабочей силой, чаще всего в сфере

обслуживания. Для автоматизации и упрощения работы решено

использовать современные и высокие технологие, в данном

случае интернет сайт, через который будут осуществляться ряд

важных операций а так же диалог между всеми 2мя видами

клиентов фирмы DISC. Деятельность можно разделить на 2

группы - обеспечение безработных граждан работой и

обеспечение предприятий проверенной и гарантированной

рабочей силой.

Назначение и описание:

Назначением сайта является деловой диалог между клиентами а

так же потенциальными клиентами и фирмой DISC (всего 2

категории клиентов - соискатели и работодатели). Сайт

является смесью Job Boardа и интернет магазина:

Принцип Job Board - позволяет потенциальным клиентам

(соискателям работы) найти работу, но в отличии от многих

сайтов такого типа - мой сайт отличается тем, что работу

можно не просто находить, а выбрать из списка

зарегестрированых и выставленных доступных вакансий любую

подходящую и понравившуюся и с одобрения администрации сайта

или же просто автоматического одобрения сайта работать

клиент на выбранной работе может начать уже через 3 дня.

Работодатель - постит и выставляет вакансии, на которые ему

требуются рабочие.

Принцип Интернет магазина - оплата за услуги будет

осуществляться всеми сторонами и участниками деловых

отношений при помощи данного сайта - оплата через PayPal или

же ему подобная. Соискатель платит за приобретенную

вакансию. Работодатель платит за предоставленную ему рабочую

силу.

Принцип работы:

Группа соискатели: Потенциальный соискатель просматривает

сайт и доступные на данный момент рабочие вакансии - для

заказа понравившейся регестрируется и указывает важные

данные, необходимые для подтверждения, претендует ли данный

соискатель на данную вакансию - автоматически анализируется

по указанным данным и в случае подтверждения возле вакансии

меняется статус (статусы будут нескольких видов - лучше

всего в виде светофора - тоесть цвета - рассматривается,

подтверждено, откланено, приобретена(куплена)) - в случае

подтверждения, соискатель должен заполнить электронно форму

W-4 а затем может воспользоваться кнопкой оплатить - далее

оплачивает через сайт (PayPal) - далее идет онализ платежа,

но с момента оплаты через 3 дня соискатель получает ранее

недоступную информацию об имени и адрессе работодателя а так

же точный адресс приобретенной работы.

Группа работодатели (предприятия): регестрируются и

указывают информацию о себе - постят вакансии, на которые им

нужны рабочая сила а так же условия для соискателей - далее

принимают рабочего, который приобрел вакансию и который

рекомендуется компанией DISC - далее действует вторая

платежная система (PayPal subscriber - тоесть оплата за

предоставляемую рабочую силу через сайт компании DISC по

определенным дням раз в каждую неделю - через PayPal либо

через сайт при оплате работодатель должен указывать сколько

часов отработал рабочий на этой неделе, по какой почасовой

зарплате (зарплата выставлена динамическая и обязана

повышаться на 5 процентов раз в каждые пол-года - желательно

автоматически - там же на сайте все высчитывается, тоесть

кол-во часов умножается на почасовую зарплату и работодатель

должен оплатить то что получилось))

При регестрации клиентов они обязательно должны ознакомится

с правилами сайта и договором а так же поставить свою

электронную подпись.

В доступных для соискателей списках вакансий так же будет

ссылка на википедию, где будет описываться город где

находится данная фирма вакансии с картинками и

достопримечательностями.

Так же должен будет быть доступен поиск вакансий - тоесть

поиск по критериям - например зарплата, сфера, чаевые и тд.

Дизайн: Большой роли не играет либо аналогичен дизайну сайта www.job.com.

Платежная система:

Состоит из 2х частей - единоразовая оплата для соискателей и

еженедельная оплата для работодателей. Все удобнее будет

выполнять через PayPal.

Сам домен www.nycisc.com уже зареган.

На мой взгляд самым сложным моментом является создание решения вот такой ситуации:

Вася заходит на сайт и хочет найти работу - видит список вакансий - хочет заказать вакансию чтобы работать по ней - но для этого нужно зарегится - указывает свои данные (пол, опыт) - сайт определяет достоин ли Вася этой вакансии (принцип светофора - красный цвет над вакансией - нет, зеленый - да, желтый - возможно) - делает заказ вакансии - админ проверяет заказ и смотрит достоин ли вася этой вакансии - если да то подтверждает заказ - васе приходит уведомление на емайл и в его списке вакансий над вакансией загарается флажок ( всего 3-4 вида флажков - подтверждена, оплачена, рассматривается, откланена) - когда видит что подтверждена то нажимает оплатить или купить вакансию - далее через 3 дня после оплаты получает все данные по этой работе (адресс точный и тд)

А так же должен будет быть поиск вакансий по критериям. Оплята услуг исполнителю произведется только после принятия заказчиком сайта под ключ. Оплата Western Union.