Создание сайта Job Board.

Необходимо сделать сайт под ключ в полном смысле этого слова. Делаем с этого: ur al-tp. ru пробелы убрать) Обязательное условие: Как видим из примера у них, в разделе опоры... ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое техзадание:
Пример сайта www.job.com - вдохновлен дизайном этого сайта, он должен быть простой и без лишних деталей. В отличии придется еще поставить задний фон но он у меня уже есть. Так что думаю на дизайн не должно уйти много средств и времени. Так же, желательно чтобы занялись сайтом более прогеры чем дизайнеры, тк очень важен функционал.
Технологический план сайта www.NYCISC.com
Описание фирмы DISC:
Компания DISC осуществляет деятельность по
обеспечению предприятий низко- и
средне-квалифицированной рабочей силой, чаще всего в сфере
обслуживания. Для автоматизации и упрощения работы решено
использовать современные и высокие технологие, в данном
случае интернет сайт, через который будут осуществляться ряд
важных операций а так же диалог между всеми 2мя видами
клиентов фирмы DISC. Деятельность можно разделить на 2
группы - обеспечение безработных граждан работой и
обеспечение предприятий проверенной и гарантированной
рабочей силой.
Назначение и описание:
Назначением сайта является деловой диалог между клиентами а
так же потенциальными клиентами и фирмой DISC (всего 2
категории клиентов - соискатели и работодатели). Сайт
является смесью Job Boardа и интернет магазина:
Принцип Job Board - позволяет потенциальным клиентам
(соискателям работы) найти работу, но в отличии от многих
сайтов такого типа - мой сайт отличается тем, что работу
можно не просто находить, а выбрать из списка
зарегестрированых и выставленных доступных вакансий любую
подходящую и понравившуюся и с одобрения администрации сайта
или же просто автоматического одобрения сайта работать
клиент на выбранной работе может начать уже через 3 дня.
Работодатель - постит и выставляет вакансии, на которые ему
требуются рабочие.
Принцип Интернет магазина - оплата за услуги будет
осуществляться всеми сторонами и участниками деловых
отношений при помощи данного сайта - оплата через PayPal или
же ему подобная. Соискатель платит за приобретенную
вакансию. Работодатель платит за предоставленную ему рабочую
силу.
Принцип работы:
Группа соискатели: Потенциальный соискатель просматривает
сайт и доступные на данный момент рабочие вакансии - для
заказа понравившейся регестрируется и указывает важные
данные, необходимые для подтверждения, претендует ли данный
соискатель на данную вакансию - автоматически анализируется
по указанным данным и в случае подтверждения возле вакансии
меняется статус (статусы будут нескольких видов - лучше
всего в виде светофора - тоесть цвета - рассматривается,
подтверждено, откланено, приобретена(куплена)) - в случае
подтверждения, соискатель должен заполнить электронно форму
W-4 а затем может воспользоваться кнопкой оплатить - далее
оплачивает через сайт (PayPal) - далее идет онализ платежа,
но с момента оплаты через 3 дня соискатель получает ранее
недоступную информацию об имени и адрессе работодателя а так
же точный адресс приобретенной работы.
Группа работодатели (предприятия): регестрируются и
указывают информацию о себе - постят вакансии, на которые им
нужны рабочая сила а так же условия для соискателей - далее
принимают рабочего, который приобрел вакансию и который
рекомендуется компанией DISC - далее действует вторая
платежная система (PayPal subscriber - тоесть оплата за
предоставляемую рабочую силу через сайт компании DISC по
определенным дням раз в каждую неделю - через PayPal либо
через сайт при оплате работодатель должен указывать сколько
часов отработал рабочий на этой неделе, по какой почасовой
зарплате (зарплата выставлена динамическая и обязана
повышаться на 5 процентов раз в каждые пол-года - желательно
автоматически - там же на сайте все высчитывается, тоесть
кол-во часов умножается на почасовую зарплату и работодатель
должен оплатить то что получилось))
При регестрации клиентов они обязательно должны ознакомится
с правилами сайта и договором а так же поставить свою
электронную подпись.
В доступных для соискателей списках вакансий так же будет
ссылка на википедию, где будет описываться город где
находится данная фирма вакансии с картинками и
достопримечательностями.
Так же должен будет быть доступен поиск вакансий - тоесть
поиск по критериям - например зарплата, сфера, чаевые и тд.
Дизайн: Большой роли не играет либо аналогичен дизайну сайта www.job.com.
Платежная система:
Состоит из 2х частей - единоразовая оплата для соискателей и
еженедельная оплата для работодателей. Все удобнее будет
выполнять через PayPal.
Сам домен www.nycisc.com уже зареган.
На мой взгляд самым сложным моментом является создание решения вот такой ситуации:
Вася заходит на сайт и хочет найти работу - видит список вакансий - хочет заказать вакансию чтобы работать по ней - но для этого нужно зарегится - указывает свои данные (пол, опыт) - сайт определяет достоин ли Вася этой вакансии (принцип светофора - красный цвет над вакансией - нет, зеленый - да, желтый - возможно) - делает заказ вакансии - админ проверяет заказ и смотрит достоин ли вася этой вакансии - если да то подтверждает заказ - васе приходит уведомление на емайл и в его списке вакансий над вакансией загарается флажок ( всего 3-4 вида флажков - подтверждена, оплачена, рассматривается, откланена) - когда видит что подтверждена то нажимает оплатить или купить вакансию - далее через 3 дня после оплаты получает все данные по этой работе (адресс точный и тд)
А так же должен будет быть поиск вакансий по критериям. Оплята услуг исполнителю произведется только после принятия заказчиком сайта под ключ. Оплата Western Union.
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